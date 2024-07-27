Агент Довбика: мы не увидели у «Атлетико» серьёзного проекта для Артёма

Агент Алексей Лундовский, представляющий интересы 27-летнего нападающего «Жироны» Артёма Довбика, рассказал, почему сорвался переход его клиента в мадридский «Атлетико».

«Атлетико» — отличный клуб, но мы не увидели здесь серьёзного проекта для Артёма. К тому же его [«Атлетико»] предложение значительно уступает в финансовом плане предложениям от других клубов, заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги», — приводит слова Лундовского журналист Алекс Луна в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что итальянская «Рома» может перехватить Довбика у «Атлетико». Подчёркивалось, что римский клуб готов предложить нападающему контракт, рассчитанный до 2029 года, с зарплатой в € 3 млн в год, в то время как «матрасники» были готовы предложить оклад в € 2,5 млн за сезон.

Сколько стоят молодые футболисты: