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Арсен Адамов: для меня игра с «Оренбургом» не будет принципиальной

Арсен Адамов: для меня игра с «Оренбургом» не будет принципиальной
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Защитник «Ахмата» Арсен Адамов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ с «Оренбургом», за который он выступал в минувшем сезоне на правах аренды.

«Для меня эта игра не будет принципиальной. «Оренбург» очень силён, хорошо играет дома. Нам предстоит тяжёлый матч, но мы едем за тремя очками. Если будем отталкиваться от своей игры, мы сможем их набрать», – приводит слова Адамова пресс-служба команды в социальных сетях.

20 июня «Ахмат» объявил о переходе Арсена Адамова на правах аренды. 24-летний Арсен является воспитанником команды из Грозного. Адамов дебютировал в Российской Премьер-Лиге в составе «Ахмата» в 2020 году. Был многолетним капитаном молодёжной команды, в составе которой, играя на позиции правого защитника, провёл 128 матчей и забил 17 голов. Действующий контракт Адамова с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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