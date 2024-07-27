«Бавария» предложила € 25 млн за покупку Та, «Байер» требует не менее € 30 млн — Bild

«Бавария» сделала предложение леверкузенскому «Байеру» о покупке 28-летнего центрального защитника Жонатана Та в размере € 25 млн (€ 20 млн в качестве фиксированной выплаты плюс € 5 млн бонусами). Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «фармацевты» отклонили это предложение мюнхенского клуба. Они оценивают Та в € 40 млн, однако готовы вести переговоры, если будет предложено не менее € 30 млн.

В минувшем сезоне Та принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: