Сергей Рыжиков: с Бердыевым я не общаюсь

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков сообщил, что не поддерживает связь с экс-тренером казанцев Курбаном Бердыевым.

– С Виталием Кафановым и Бердыевым отношения поддерживаете?

– Нет, мы не общаемся. С Бердыевым — точно. А с Кафановым в конце прошлого года встретились в аэропорту, тепло пообщались. Он человек занятой, тренирует вратарей и в «Ростове», и в сборной России, да на нём весь вратарский цех страны. А до этой встречи не общались, — приводит слова Рыжикова «Татар-информ».

Рыжиков в высшем дивизионе российского чемпионата запомнился выступлениями за «Рубин», «Локомотив» и «Крылья Советов».

После окончания игровой карьеры экс-вратарь отучился на тренера. На тренерском поприще он успел поработать в тамбовском «Спартаке», а также входил в штаб «Ахмата» и «Химок». Сейчас он возглавляет «Сокол».