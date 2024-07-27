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«Тоттенхэм» может потратить £ 128 млн на покупку двух игроков из клубов АПЛ — TEAMtalk

«Тоттенхэм» может потратить £ 128 млн на покупку двух игроков из клубов АПЛ — TEAMtalk
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«Тоттенхэм» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе и крайнему нападающему «Вулверхэмптона» Педру Нету. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Однако, как подчёркивает TEAMtalk, лондонскому клубу придётся потратить £ 128 млн (€ 151,7 млн) на покупку этих футболистов. «Тоттенхэм» может столкнуться с конкуренцией со стороны других клубов. Например, в услугах Эзе также заинтересован «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Эзе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Нету в прошедшем сезоне сыграл 24 встречи во всех соревнованиях, где забил три гола и сделал 11 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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