«Вест Хэм» готов разорвать отношения со спонсором из-за обвинений Пакета в игре на ставках

«Вест Хэм Юнайтед» готов разорвать отношения с крупной букмекерской компанией, являющейся их спонсором, поскольку она сообщила, что полузащитник «молотобойцев» Лукас Пакета может быть замешан в игре на ставках надзорным органам раньше, чем проконсультировалась с руководством лондонского клуба. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, контракт букмекерской компании с «Вест Хэм Юнайтед» действует до конца сезона-2024/2025, однако ситуация с Пакета способна повлиять на то, что соглашение между сторонами будет разорвано раньше. Лондонский клуб уже занимается поиском нового партнёра.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила игроку обвинения в ставках на матчи с его участием. В СМИ появлялась информация, что Пакета может грозить пожизненная дисквалификация.

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