Рыжиков — о своей карьере: реализовал себя на 110%

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, на сколько процентов он реализовал свой потенциал.

— В тему будет процитировать тогдашнего тренера вратарей сборной страны Сергея Овчинникова: «Сергей Рыжиков реализовал себя на 100%». Ваш комментарий.

— Как игрок – да, на 100%. Даже не мечтал о таком. Вернее, мечтал о такой карьере, но не думал, что мечта сбудется. Поехал на чемпионат мира, пускай в роли третьего вратаря, но если учесть, что в тот момент в РПЛ выступали 48 вратарей, а на мировое первенство поехали только трое, то это моё достижение. И я очень благодарен за это судьбе, благодарен своим родителям за своё трудолюбие, всем людям, причастным к моей карьере. Прежде всего Кафанову, Бердыеву, да всем моим тренерам, которые вели меня по этому футбольному пути. Даже, может быть, на 110% я реализовался, — приводит слова Рыжикова «Татар-информ».