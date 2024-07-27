Гвардиола рассказал о своём будущем в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Я проработал в «Манчестер Сити» восемь лет. Не собираюсь оставаться здесь ещё столько же, но это не значит, что я ухожу. Столько времени в одном клубе – это целая вечность. Хочу быть уверен, что моё решение об уходе или о продолжении работы будет правильным не только для меня, но и для клуба, игроков. Когда я решу уйти, я скажу об этом. Посмотрим, что произойдёт. Совершенно не исключаю возможности продления контракта. Мне бы хотелось остаться», – приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсетях.

Напомним, контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии.

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