Дмитрий Аленичев назвал лучшего футболиста XXI века

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал лучшего футболиста в текущем столетии.

По его мнению, лучшим игроком в XXI веке является экс-нападающий мадридского «Реала» и миланского «Интера» Роналдо.

«На втором месте Месси, Зидан – третий. Для меня Зидан – фантастика», – приводит слова Аленичева «Псковское агентство информации».

Напомним, Дмитрий Аленичев возглавлял московский «Спартак» с 2015 по 2016 год. Летом 2016 года после поражения от АЕКа в третьем квалификационном раунде Лиги Европы руководство клуба приняло решение отправить Аленичева в отставку. Его место занял Массимо Каррера, при котором красно-белые стали чемпионами России.

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