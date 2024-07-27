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Аргентина — Ирак: во сколько начало матча на Олимпиаде-2024, где смотреть

Аргентина — Ирак: во сколько начало матча на Олимпиаде-2024, где смотреть
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Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы В сборные Аргентины и Ирака. Команды будут играть на стадионе «Парк Олимпик Лион» в Лионе (Франция). Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Аргентина U23
Не начался
Ирак U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кроме сборных Аргентины и Ирака, в группе В выступают национальные команды Марокко и Украины.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

Календарь матчей Олимпиады-2024 по футболу
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
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