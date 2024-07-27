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Доминиканская Республика — Испания: во сколько начало матча на Олимпиаде-2024, где смотреть

Доминиканская Республика — Испания: во сколько начало игры на Олимпиаде-2024, где смотреть
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Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы С сборные Испании и Доминиканской Республики. Команды будут играть на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо (Франция). Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Доминиканская Республика U23
Не начался
Испания U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кроме сборных Доминиканской Республики и Испании, в группе С выступят национальные команды Египта и Узбекистана. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал турнира.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная Бразилии. В финале южноамериканцы обыграли сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр.).

Календарь матчей Олимпиады-2024 по футболу
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
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