Доминиканская Республика — Испания: во сколько начало игры на Олимпиаде-2024, где смотреть

Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы С сборные Испании и Доминиканской Республики. Команды будут играть на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо (Франция). Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме сборных Доминиканской Республики и Испании, в группе С выступят национальные команды Египта и Узбекистана. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал турнира.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная Бразилии. В финале южноамериканцы обыграли сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр.).

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