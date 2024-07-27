Украина — Марокко: во сколько начало матча на Олимпиаде-2024, где смотреть

Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы В сборные Украины и Марокко. Команды будут играть на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме сборных Украины и Марокко, в группе В выступают национальные команды Аргентины и Ирака.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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