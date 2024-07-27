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Эрлинг Холанд высказался о своей физической форме перед стартом нового сезона

Эрлинг Холанд высказался о своей физической форме перед стартом нового сезона
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Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей физической форме перед началом сезона-2024/2025.

«Много чего ещё нужно улучшить. Я стараюсь стать лучшей версией себя, как на поле, так и за его пределами. Я уже много раз говорил, что есть много вещей, в которых я могу стать лучше — я работаю над этим. Надеюсь, я стану лучшим футболистом и лучшим человеком», – приводит слова Холанда пресс-служба «Манчестер Сити».

Напомним, в минувшем сезоне Холанд принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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