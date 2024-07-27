В «ПСЖ» настаивают на трансфере Уильямса и готовы заплатить больше «Барселоны»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике связался с крайним нападающим «Атлетика» Бильбао, ставшего чемпионом Европы в составе сборной Испании, Нико Уильямсом, чтобы переманить футболиста перейти во французскую команду. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Фернандо Поло.

По информации источника, личное желание испанского тренера французской команды поспособствовало тому, что парижане готовы заплатить за игрока «Атлетика» больше стоимости его отступных за трансфер и предлагают вингеру зарплату вдвое большую, чем каталонская команда.

Сообщается, что «Барселона» не сможет предложить лучшие условия, чем «ПСЖ».

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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