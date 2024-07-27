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«Рома» сделала улучшенное предложение «Жироне» по Артёму Довбику — Скира

«Рома» сделала улучшенное предложение «Жироне» по Артёму Довбику — Скира
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Итальянская «Рома» предложила € 33 млн и бонусы «Жироне» за трансфер нападающего Артёма Довбика. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, контракт игрока с «Ромой» уже согласован и рассчитан до 2029 года, с зарплатой в € 3 млн в год. Сообщается, что клубы близки к подтверждению оформления сделки.

Ранее сообщалось, что Довбик близок к переходу в мадридский «Атлетико». Клубы и футболист согласовали условия перехода, однако возникли проблемы с назначением комиссионных.

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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