Гвардиола высказался о будущем Эдерсона в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном переходе 30-летнего вратаря Эдерсона Мораеса в один из клубов Саудовской Аравии.

«Я бы от всего сердца хотел, чтобы Эдерсон остался», — приводит слова Гвардиолы журналист Джек Гоган в соцсетях.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах бразильского вратаря заинтересованы «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

Эдерсон выступает в составе «Манчестер Сити» с 2017 года. За этот период он принял участие в 332 матчах во всех турнирах, в 155 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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