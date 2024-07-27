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Паулу Фонсека рассказал, каким будет «Милан» под его руководством

Паулу Фонсека рассказал, каким будет «Милан» под его руководством
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Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека рассказал о том, какой футбол будет показывать итальянский клуб под его руководством.

«Могу на 100% гарантировать вам, что вы увидите атакующий «Милан», клуб, который доминирует в матчах, быстро возвращает себе мяч и заставляет фанатов гордиться им.

Мы будем играть в обороне не так, как в прошлом сезоне. Не хочу сравнивать, но это будет совсем иначе. В этом аспекте мы должны прибавлять, если хотим выигрывать», — приводит слова Фонсеки Calciomercatoweb.

Напомним, Фонсека возглавил «Милан» в текущее межсезонье.

Прошлым местом работы Фонсеки был французский «Лилль», которым португалец руководил с 2022 года. Под руководством Фонсеки французская команда с 59 набранными очками после 34 матчей завершила минувший сезон Лиги 1 на четвёртом месте. Ранее португальский специалист также руководил итальянской «Ромой», украинским «Шахтёром» и несколькими командами из чемпионата Португалии.

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