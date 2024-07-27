Щербаченко: «Зениту» правильно подсказали сверху, что переход Илича — бесполезен

Российский тренер Фёдор Щербаченко высказался по поводу пока несостоявшегося перехода полузащитника Ивана Илича из «Торино» в «Зенит».

«Я считаю, «Зениту» правильно подсказали сверху, что сейчас это абсолютно бесполезная трата больших денег. И даже вредная.

Надо понимать: сейчас непростая ситуация, а «Зенит» не претендует ни на какие успехи на европейской арене просто потому, как не может играть в еврокубках. И если в таких условиях подписать дорогостоящего игрока, тем более по завышенной цене, это вызовет большое раздражение в стране.

Покупка Илича перечеркнула бы позитивный эффект от переориентации «Зенита» на российский трансферный рынок», — приводит слова Щербаченко «Спорт уик-энд».

Ранее появлялась информация, что санкт-петербургский клуб предложил «Торино» € 25 млн за трансфер Илича. Подчёркивалось, что заработная плата 23-летнего футболиста в «Зените» может составить € 3 млн в год.

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