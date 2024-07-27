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Появились новые подробности по возможному переходу Альфонсо Дэвиса в «Реал»

Появились новые подробности по возможному переходу Альфонсо Дэвиса в «Реал»
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Мадридский «Реал» не достигал договорённости с 23-летним левым защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом о том, что он присоединится к «сливочным» летом 2025 года в статусе свободного агента, как ранее информировало AS.

Издание Bild опровергло данную информацию, заявив, что между защитником и испанским клубом нет никаких договорённостей.

Ранее сообщалось, что Дэвис не будет пролонгировать трудовое соглашение с «Баварией», поскольку немецкий гранд не может предложить запрашиваемую им заработную плату.

В минувшем сезоне Дэвис принял участие в 42 матчах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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