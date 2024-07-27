Де Йонг не отвечает на предложение «Барселоны» по продлению контракта

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не спешит продлевать контракт с клубом, сообщает журналист Хавьер Мигель в своих соцсетях.

По сведениям источника, игрок сборной Нидерландов пока игнорирует призывы клуба продлить соглашение. Тем временем в «Барселоне» размышляют о продаже игрока. При этом не исключена возможность более выгодных продаж в будущем, если де Йонг согласится подписать новый договор со снижением зарплаты.

Ранее появлялась информация, что зарплата де Йонга составляет € 37,5 млн в год, что является самым высоким показателем в чемпионате Испании.

Де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года. За этот период он принял участие в 213 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 21 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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