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Бейл отреагировал на поражение «Крыльев Советов» от «Ростова»

Бейл отреагировал на поражение «Крыльев Советов» от «Ростова»
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Нидерландский правый защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал домашнее поражение волжан от «Ростова» (1:3) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Солдатенков – 44'     0:2 Голенков – 63'     1:2 Ороско – 65'     1:3 Лангович – 73'    
Удаления: Евгеньев – 87' / нет

«Не такими мы были, какими мы хотим себя показать. Нам нужно многое улучшить. Понятно разочарование, мы сами испытываем то же самое. Остаётся только одно — отдать всё, что у нас есть. Нам нужно держаться вместе, Самара», — написал Бейл в своём телеграм-канале.

Самарские «Крылья Советов» в новом сезоне-2024/2025 РПЛ стартовали с двух домашних поражений, после разгромного проигрыша «Зениту» (0:4) уступив 26 июля «Ростову» (1:3). В турнирной таблице чемпионата России по ходу 2-го тура волжане занимают последнее, 16-е место, не набрав ни одного очка при разнице мячей 1:7.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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