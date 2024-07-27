Бейл отреагировал на поражение «Крыльев Советов» от «Ростова»

Нидерландский правый защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал домашнее поражение волжан от «Ростова» (1:3) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не такими мы были, какими мы хотим себя показать. Нам нужно многое улучшить. Понятно разочарование, мы сами испытываем то же самое. Остаётся только одно — отдать всё, что у нас есть. Нам нужно держаться вместе, Самара», — написал Бейл в своём телеграм-канале.

Самарские «Крылья Советов» в новом сезоне-2024/2025 РПЛ стартовали с двух домашних поражений, после разгромного проигрыша «Зениту» (0:4) уступив 26 июля «Ростову» (1:3). В турнирной таблице чемпионата России по ходу 2-го тура волжане занимают последнее, 16-е место, не набрав ни одного очка при разнице мячей 1:7.