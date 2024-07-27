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Карпин обратился к игрокам «Ростова» в раздевалке после победы над «Крыльями Советов»

Карпин обратился к игрокам «Ростова» в раздевалке после победы над «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к футболистам жёлто-синих в раздевалке после выездной победы над самарскими «Крыльями Советов» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Солдатенков – 44'     0:2 Голенков – 63'     1:2 Ороско – 65'     1:3 Лангович – 73'    
Удаления: Евгеньев – 87' / нет

«Красавцы! Всё, молодцы, молодцы! Ну что, давайте — сейчас моемся, собираемся и поехали в Москву. Дальше «Локомотив» у нас. Через три дня уже Кубок — некогда особо наслаждаться. Всё, красавцы! Молодцы, все!» — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

26 июля «Ростов» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл на выезде со счётом 3:1 самарские «Крылья Советов» и возглавил промежуточную турнирную таблицу чемпионата, набрав четыре очка в двух встречах (у остальных 14 клубов есть игра в запасе). 30 июля жёлто-синие сыграют в Москве с «Локомотивом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, 3 августа в Санкт-Петербурге подопечные Карпина встретятся с «Зенитом» в игре 3-го тура РПЛ.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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