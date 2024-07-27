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Осинькин назвал причины второго подряд домашнего поражения «Крыльев Советов» на старте РПЛ

Осинькин назвал причины второго подряд домашнего поражения «Крыльев Советов» на старте РПЛ
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарий после поражения самарцев на своём поле от «Ростова» (1:3) во 2-м туре РПЛ. Ранее, в 1-м туре чемпионата России волжане также дома разгромно проиграли петербургскому «Зениту».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Солдатенков – 44'     0:2 Голенков – 63'     1:2 Ороско – 65'     1:3 Лангович – 73'    
Удаления: Евгеньев – 87' / нет

«Второе поражение подряд на своём стадионе, но всё-таки по-разному надо оценивать его и выводы делать. Если первое — любая команда, проиграв «Зениту», понимает, что «Зенит» был фаворит, то сейчас — команда, где мы должны были показывать свои лучшие качества, проверять себя, проверять свой уровень.

Если начать с того, что мы плачемся, жалуемся — объективно очень много людей нет по сравнению с прошлым сезоном, и пока мы не можем это компенсировать. Потому что, кроме Горшкова и Салтыкова, которые ушли, здесь и Рахманович получил травму в игре с «Химками», и заболел Фернандо, и три человека, которые всегда у нас были лидерами, никак не могут набрать форму — это Бейл, Ежов и Гарре», — сказал Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

Самарские «Крылья Советов» в новом сезоне-2024/2025 РПЛ стартовали с двух домашних поражений, после разгромного проигрыша «Зениту» (0:4) уступив 26 июля «Ростову» (1:3). В турнирной таблице чемпионата России по ходу 2-го тура волжане занимают последнее, 16-е место, не набрав ни одного очка при разнице мячей 1:7.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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