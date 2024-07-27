Осинькин назвал причины второго подряд домашнего поражения «Крыльев Советов» на старте РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарий после поражения самарцев на своём поле от «Ростова» (1:3) во 2-м туре РПЛ. Ранее, в 1-м туре чемпионата России волжане также дома разгромно проиграли петербургскому «Зениту».

«Второе поражение подряд на своём стадионе, но всё-таки по-разному надо оценивать его и выводы делать. Если первое — любая команда, проиграв «Зениту», понимает, что «Зенит» был фаворит, то сейчас — команда, где мы должны были показывать свои лучшие качества, проверять себя, проверять свой уровень.

Если начать с того, что мы плачемся, жалуемся — объективно очень много людей нет по сравнению с прошлым сезоном, и пока мы не можем это компенсировать. Потому что, кроме Горшкова и Салтыкова, которые ушли, здесь и Рахманович получил травму в игре с «Химками», и заболел Фернандо, и три человека, которые всегда у нас были лидерами, никак не могут набрать форму — это Бейл, Ежов и Гарре», — сказал Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

Самарские «Крылья Советов» в новом сезоне-2024/2025 РПЛ стартовали с двух домашних поражений, после разгромного проигрыша «Зениту» (0:4) уступив 26 июля «Ростову» (1:3). В турнирной таблице чемпионата России по ходу 2-го тура волжане занимают последнее, 16-е место, не набрав ни одного очка при разнице мячей 1:7.