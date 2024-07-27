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Карпин рассказал о своих словах Голенкову за минуту до его гола в ворота «Крыльев Советов»

Карпин рассказал о своих словах Голенкову за минуту до его гола в ворота «Крыльев Советов»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о своих словах нападающему Егору Голенкову перед его выходом на замену на 62-й минуте в выездном матче 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1). Через минуту после появления на поле Голенков мощным ударом с линии штрафной в дальний верхний угол ворот забил гол, ставший в итоге победным для жёлто-синих.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Солдатенков – 44'     0:2 Голенков – 63'     1:2 Ороско – 65'     1:3 Лангович – 73'    
Удаления: Евгеньев – 87' / нет

«Сказал ли я Голенкову что-то особенное, что он вышел и сразу забил? Нет, ничего особенного, естественно, не сказал. Сказал, как надо действовать, что требуется от него прежде всего в обороне в большей степени, ну и в атаке — открываться за спину», — рассказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Благодаря гостевой победе над «Крыльями Советов» «Ростов» набрал четыре очка в двух встречах и возглавил промежуточную турнирную таблицу чемпионата России, сыграв на матч больше всех конкурентов.

Календарь РПЛ
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