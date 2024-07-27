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Григорян: Глушенкову надо пойти на контакт с Карпиным, нужно проявить инициативу

Григорян: Глушенкову надо пойти на контакт с Карпиным, нужно проявить инициативу
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Известный тренер Александр Григорян считает, что игрок петербургского «Зенита» Максим Глушенков должен инициировать разговор с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Глушенкову надо пойти на контакт с Карпиным, нужно проявить инициативу. Важно, чтобы кто‑то подтолкнул Максима на этот шаг», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

В марте Карпин не включил Глушенкова в состав на товарищеские матчи. В мае 24‑летний нападающий сообщил, что не получил вызов на игру с командой Беларуси из‑за повреждения. Позже комментатор Дмитрий Шнякин сообщил, что между тренером и игроком случился небольшой конфликт.

Напомним, этим летом Глушенков перешёл из «Локомотива» в «Зенит». У него четыре гола в двух матчах нового сезона.

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