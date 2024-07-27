Мадридский «Реал» близок к подписанию 16-летнего таланта из «Ривер Плейт» — Sport.es

Мадридский «Реал» близок к соглашению о переходе 16-летнего полузащитника «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, президент «Ривер Плейт» прибыл в Испанию для завершения процесса переговоров о переходе футболиста. Сообщается, что «Реал» уже согласовал условия личного контракта с Мастантуоно. В случае перехода полузащитник сможет присоединиться к клубу не раньше, чем следующим летом по достижении совершеннолетия.

Мастантуоно находится в системе «Ривер Плейт» с 2019 года. За основную команду игрок выступает с начала этого года. Его контракт с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн.