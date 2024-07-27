Григорян раскрыл, что помогает Глушенкову играть на высочайшем уровне

Известный тренер Александр Григорян рассказал, что помогает нападающему петербургского «Зенита» Максиму Глушенкову играть на высочайшем уровне.

«Пофигизм Глушенкова помогает ему играть на высочайшем уровне в топ‑матчах», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Напомним, 24-летний Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1». В текущем сезоне Глушенков принял участие в двух официальных матчах петербургского клуба, в которых записал на свой счёт четыре забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.

Ранее Александр Григорян рассказал, как Глушенкову нужно вести себя в ситуации с Валерием Карпиным.