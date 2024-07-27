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Григорян раскрыл, что помогает Глушенкову играть на высочайшем уровне

Григорян раскрыл, что помогает Глушенкову играть на высочайшем уровне
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Известный тренер Александр Григорян рассказал, что помогает нападающему петербургского «Зенита» Максиму Глушенкову играть на высочайшем уровне.

«Пофигизм Глушенкова помогает ему играть на высочайшем уровне в топ‑матчах», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Напомним, 24-летний Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1». В текущем сезоне Глушенков принял участие в двух официальных матчах петербургского клуба, в которых записал на свой счёт четыре забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.

Ранее Александр Григорян рассказал, как Глушенкову нужно вести себя в ситуации с Валерием Карпиным.

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