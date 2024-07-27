Карпин рассказал, за что выговаривал Щетинину после матча «Ростов» — ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1) ответил на вопрос о своей критике полузащитника Кирилла Щетинина по итогам игры 1-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

— После финального свистка матча Ростов — ЦСКА вы что-то эмоционально выговаривали Щетинину. Хотелось бы уточнить — что-то не устроило в его игре?

— Если помните, на 90+2-й минуте, когда кругом было пять партнёров со всех сторон, идти в дриблинг на линии штрафной… Когда можно было сохранить мяч и спокойно доиграть эти две минуты — надо было организовать атаку на наши ворота. Чем это можно назвать? — рассказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Набрав четыре очка в двух стартовых матчах РПЛ после домашней ничьей с ЦСКА (0:0) и выездной победы над «Крыльями Советов» (3:1), «Ростов» вышел в лидеры чемпионата России по ходу 2-го тура, при этом у 14 клубов лиги есть игра в запасе.