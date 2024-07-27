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Карпин рассказал, за что выговаривал Щетинину после матча «Ростов» — ЦСКА

Карпин рассказал, за что выговаривал Щетинину после матча «Ростов» — ЦСКА
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1) ответил на вопрос о своей критике полузащитника Кирилла Щетинина по итогам игры 1-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

— После финального свистка матча Ростов — ЦСКА вы что-то эмоционально выговаривали Щетинину. Хотелось бы уточнить — что-то не устроило в его игре?
— Если помните, на 90+2-й минуте, когда кругом было пять партнёров со всех сторон, идти в дриблинг на линии штрафной… Когда можно было сохранить мяч и спокойно доиграть эти две минуты — надо было организовать атаку на наши ворота. Чем это можно назвать? — рассказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Набрав четыре очка в двух стартовых матчах РПЛ после домашней ничьей с ЦСКА (0:0) и выездной победы над «Крыльями Советов» (3:1), «Ростов» вышел в лидеры чемпионата России по ходу 2-го тура, при этом у 14 клубов лиги есть игра в запасе.

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