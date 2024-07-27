«Мы ищем усиление на все позиции». Тен Хаг — о трансферах «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о позициях в команде, которые нужно усилить перед началом сезона. Ранее «красные дьяволы» осуществили трансферы защитника Лени Йоро из «Лилля» и нападающего Джошуа Зиркзее из «Болоньи».

«Мы ищем игроков для усиления на все позиции. Нам нужен план работы с командой, чтобы быть уверенными в сбалансированности команды», — приводит слова тен Хага известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. В Кубке Англии подопечные нидерландского специалиста дошли до финала, где со счётом 2:1 выиграли у «Манчестер Сити».

В начале июля английский клуб продлил контракт с тен Хагом до 2026 года.