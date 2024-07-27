БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы ищем усиление на все позиции». Тен Хаг — о трансферах «Манчестер Юнайтед»

«Мы ищем усиление на все позиции». Тен Хаг — о трансферах «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о позициях в команде, которые нужно усилить перед началом сезона. Ранее «красные дьяволы» осуществили трансферы защитника Лени Йоро из «Лилля» и нападающего Джошуа Зиркзее из «Болоньи».

«Мы ищем игроков для усиления на все позиции. Нам нужен план работы с командой, чтобы быть уверенными в сбалансированности команды», — приводит слова тен Хага известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. В Кубке Англии подопечные нидерландского специалиста дошли до финала, где со счётом 2:1 выиграли у «Манчестер Сити».

В начале июля английский клуб продлил контракт с тен Хагом до 2026 года.

Материалы по теме
Тен Хаг считает, что Рашфорд способен забить 30 голов за сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android