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«МЮ» подписал главного тренера «Лиллестрема» на позицию специалиста по стандартам

«МЮ» подписал главного тренера «Лиллестрема» на позицию специалиста по стандартам
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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Андреаса Георгсона в клуб в качестве тренера по стандартам.

«42-летний специалист является последним пополнением в штабе Эрика тен Хага этим летом, тренер прибыл из норвежского «Лиллестрема», где он был главным тренером последние полгода.

Также Георгсон ранее исполнял обязанности главного тренера «Мальмё» и имеет обширный тренерский опыт в Англии, работав в штабе в «Брентфорде», «Арсенале» и «Саутгемптоне», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 60 очков и расположились на восьмой строчке. Также подопечные Эрика тен Хага выиграли Кубок Англии, в финале этого турнира победив «Манчестер Сити» со счётом 2:1. В сезоне-2023/2024 «Манчестер Юнайтед» также участвовал в Лиге чемпионов, где не смог выйти из группы, заняв четвёртое место.

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