В Казахстане объяснили назначение Черчесов на пост главного тренера сборной

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов поделился подробностями назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной.

«Ресурсы у нас не резиновые, мы понимаем, какую задачу нужно решать. Черчесов адаптивен для нас. Представьте иностранного тренера: он ходит с переводчиком, будет привыкать к менталитету. У Черчесова есть знания, он харизматичный, быстро думает. Очень много составляющих!

Естественно, его услуги стоят дороже. Нам от Черчесова нужны знания, умение работать с национальной командой. Станислав Саламович – командный игрок, у него штаб очень интересный. Черчесов владеет технологией управления – это меня зацепило», – приводит слова Барменкулова Meta-ratings.kz.

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.