Экс-тренер «Урала» Скрипченко: «Спартак» видит потенциал в Дмитриеве для усиления игры

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко, ранее возглавлявший «Крылья Советов», «Урал» и «Анжи», прокомментировал переход полузащитника Игоря Дмитриева из екатеринбургского клуба в московский «Спартак».

«Я не зря называл Игоря Дмитриева одним из лучших российских игроков, потому что вижу у него большой потенциал. Раз «Спартак» купил его у «Урала», значит, в клубе тоже видят в нём потенциал для усиления игры команды», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 20-летний Игорь Дмитриев является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Футболист выступает за «Урал» с лета 2023 года, когда он перешёл в екатеринбургскую команду из «Ленинградца». Всего за клуб из Екатеринбурга Игорь провёл 37 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 700 тыс.