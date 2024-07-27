Стало известно, за сколько «Барселона» готова продать Роке в клуб из Саудовской Аравии

«Барселона» намерена выручить с продажи нападающего Витора Роке в саудовский «Аль-Хиляль» не менее € 40 млн. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, саудовский клуб хочет взять игрока в аренду с обязательством дальнейшего выкупа, однако каталонский клуб настаивает на прямом трансфере и за сумму не менее € 40 млн.

Напомним, 19-летний футболист перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает Роке в € 40 млн. В нынешнем сезоне Роке сыграл 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Минувший сезон испанской Примеры «Барселона» завершила на второй строчке турнирной таблицы.