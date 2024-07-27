Футбол, мужчины, Олимпиада-2024 в Париже: расписание матчей 27 июля
Сегодня, 27 июля, пройдёт очередной игровой день олимпийского турнира по футболу в Париже. Он вместит в себя восемь матчей команд из групп А, В С и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.
Расписание олимпийского турнира на 27 июля:
- Аргентина U23 — Ирак U23. 16:00 мск;
- Доминиканская Республика U23 — Испания U23. 16:00 мск;
- Украина U23 — Марокко U23. 18:00 мск;
- Узбекистан U23 — Египет U23. 18:00 мск;
- Новая Зеландия U23 — США U23. 20:00 мск;
- Израиль U23 — Парагвай U23. 20:00 мск;
- Япония U23 — Мали U23. 22:00 мск;
- Франция U23 — Гвинея U23. 22:00 мск.
Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная Бразилии. В финале южноамериканцы обыграли сборную Испании со счётом 2:1 (ДВ).
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