БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переход вратаря «Вильярреала» Йоргенсена в «Челси» будет оформлен в ближайшие дни — Романо

Переход вратаря «Вильярреала» Йоргенсена в «Челси» будет оформлен в ближайшие дни — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» оформит переход вратаря сборной Швеции Филипа Йоргенсена из «Вильярреала» в ближайшие дни, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, лондонцы закончат трансфер голкипера уже в эти выходные. Сообщается, что сделка почти согласована, детали будут известны в ближайшее время.

22-летний вратарь выступает за взрослую команду «жёлтой субмарины» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах Йоргенсен пропустил 75 мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
«Челси» предложил £ 17 млн за 22-летнего вратаря «Вильярреала» Йоргенсена — DM
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android