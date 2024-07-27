Переход вратаря «Вильярреала» Йоргенсена в «Челси» будет оформлен в ближайшие дни — Романо

«Челси» оформит переход вратаря сборной Швеции Филипа Йоргенсена из «Вильярреала» в ближайшие дни, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, лондонцы закончат трансфер голкипера уже в эти выходные. Сообщается, что сделка почти согласована, детали будут известны в ближайшее время.

22-летний вратарь выступает за взрослую команду «жёлтой субмарины» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах Йоргенсен пропустил 75 мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.