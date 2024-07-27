Экс-тренер Довбни Игнатьев: не рекомендовал бы его в команду такого уровня, как «Спартак»

Бывший футбольный тренер Борис Игнатьев, являвшийся наставником 37-летнего вратаря Александра Довбни в «Торпедо», высказался о трансфере игрока в московский «Спартак».

«Когда мы работали с Довбней, он был профессиональным вратарём. Александр хорошо знал своё место в иерархии команды, как готовиться к игре. Он был с характером, который позволял говорить ему правильные вещи. Но не сказал бы, что Довбня был великим вратарём. Как бы ни прискорбно, но я не рекомендовал бы его в команду такого уровня, как «Спартак». Время покажет. Сейчас время на его стороне. Но хочу пожелать ему удачи», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 26 июля, «Спартак» объявил о заключении трудового соглашения с 37-летним вратарём Александром Довбней. Стороны подписали контракт на один год.

Напомним, последним клубом Довбни до того, как он присоединился к «Спартаку», был «Шинник», за который Александр выступал с июля 2023 года. 37-летний футболист покинул клуб из Ярославля в нынешнем июле. Первой командой Довбни на профессиональном уровне стала финская «Хака». В составе клуба из Валкеакоски голкипер получил опыт игры в еврокубках и стал серебряным призёром чемпионата страны. Затем вратарь выступал в России за «Торпедо», «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск», «Оренбург», «Ротор». Он помог «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» добиться повышения в классе.