Гвардиола высказался о возможных трансферах «Манчестер Сити» этим летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб выйдет на трансферный рынок только в том случае, если кто-то из нынешних футболистов покинет команду.

«Другие подписания после Савио? Прямо сейчас — нет…

Если кто-то уйдёт в оставшееся время трансферного окна, то возможно. Но если никто не уйдёт, я думаю, мы останемся в том же составе, что и сейчас», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года.

Савио перешёл в «Манчестер Сити» из французского «Труа». В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды в испанской «Жироне». Он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.