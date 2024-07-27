Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Защитник «Химок» Исаенко поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко поделился ожиданиями в преддверии матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Матч состоится завтра, 28 июля, в 15:00 мск.

«В предстоящем матче со «Спартаком» будем стараться повторить результат игры «Оренбург» — «Спартак». Хотелось бы их обыграть», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московский «Спартак» в матче 1-го тура нового сезона РПЛ уступил «Оренбургу» со счётом 0:2 и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» в стартовом туре поделили очки в игре с махачкалинским «Динамо», которая завершилась со счётом 1:1. Подмосковная команда расположилась на 10-й строчке.

Новый сезон РПЛ стартовал 20 июля. Чемпионат пройдёт с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го. Действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул.