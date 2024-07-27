Игрок «Крыльев Советов» Гарре рассказал о своём состоянии после матча с «Ростовом»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре заявил, что надеется восстановиться от травмы к следующей игре.

«Немного почувствовал дискомфорт. Думаю, что буду готов к следующей игре на Кубок. Но точно будет понятно на неделе», — приводит слова Гарре «Матч ТВ».

26 июля прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Игра проводилась на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом в пользу 3:1 гостей. Гарре был заменён на 50‑й минуте. Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что у нападающего был спазм мышц бедра. В следующем туре самарцы 5 августа на выезде сыграют со «Спартаком».