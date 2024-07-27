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Хомуха: Дмитриев — перспективный футболист, но время покажет, не ошибся ли «Спартак»

Хомуха: Дмитриев — перспективный футболист, но время покажет, не ошибся ли «Спартак»
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о трансфере полузащитника Игоря Дмитриева из екатеринбургского «Урала» в столичный «Спартак».

«Игорь — перспективный молодой футболист. У него есть хорошие качества: высокая скорость, индивидуально хорошо владеет мячом, может обыграть один в один. Думаю, что для «Спартака» это хороший трансфер. Но только время покажет, не ошибся ли клуб с приобретением. С точки зрения потенциала футболиста, он себя проявит и в «Спартаке».

Если сравнивать его с отцом, то Игорь больше играет с фланга. Сергей всё же играл центрального нападающего. Плюс у сына выше скорость», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

26 июля екатеринбургский «Урал» официально объявил о переходе полузащитника Игоря Дмитриева в московский «Спартак».

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