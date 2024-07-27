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«Пари НН» — ЦСКА: во сколько начнётся матч 2-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Пари НН» — ЦСКА: во сколько начнётся матч 2-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между нижегородским «Пари НН» и московским ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В стартовом туре нового сезона чемпионата России по футболу московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» — встреча закончилась со счётом 0:0. «Пари НН» дома проиграл казанскому «Рубину» — 2:4.

ЦСКА завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте. «Пари Нижний Новгород» финишировал в турнирной таблице 13-м.

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