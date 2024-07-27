Автомобиль Рашфорда попал в аварию, в машине находился его одноклубник — The Sun

Автомобиль, принадлежавший нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду, попал в аварию, при этом самого игрока не было в транспортном средстве. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в автомобиль Рашфорда врезался Mersedes, которым управлял нетрезвый водитель. При этом сообщается, что в машине футболиста находились водитель и защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа. Сам Рашфорд ехал в другом автомобиле следом.

После столкновения пострадавшим было рекомендовано обратиться в больницу.

В сезоне-2022/2023 английский нападающий сыграл 56 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 30 голов и сделал 10 ассистов. В минувшем сезоне Рашфорд принял участие в 43 матчах во всех турнирах, где он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.