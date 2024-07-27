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«Галатасарай» нашёл замену Венделу, турецкий клуб отказался от игрока «Зенита» — источник

«Галатасарай» нашёл замену Венделу, турецкий клуб отказался от игрока «Зенита» — источник
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«Галатасарай» нашёл альтернативу трансферу полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает интернет-издание Bolavip.

По информации источника, турецкий клуб отказался от перехода бразильца из Санкт-Петербурга из-за неподъёмной цены в € 25 млн. Сообщается, что «Галатасарай» нашёл альтернативу в лице 24-летнего игрока «Палмейраса» и сборной Колумбии Ричарда Риоса. За него турки предложили бразильскому клубу € 16 млн.

Риос выступает за «Палмейрас» с 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за бразильцев 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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