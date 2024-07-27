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Игрок «Крыльев Советов» Бейл обратил внимание на ошибку судьи в пользу «Ростова»

Игрок «Крыльев Советов» Бейл обратил внимание на ошибку судьи в пользу «Ростова»
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о поражении от «Ростова» во 2-м туре Российском Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Солдатенков – 44'     0:2 Голенков – 63'     1:2 Ороско – 65'     1:3 Лангович – 73'    
Удаления: Евгеньев – 87' / нет

«Разочарован результатом. Первый тайм был крайне скучным, у команд не было моментов. На последней минуте нам просто не повезло. Во втором тайме моментов тоже не было. На мой взгляд, перед вторым голом «Ростова» был чистый фол, но арбитр его не зафиксировал. Хорошо, что смогли быстро вернуться в игру. Но потом снова совершили необязательную ошибку и отдали сопернику победу.

В целом по судейству вопросов нет. Возможно, он ошибся из‑за того, что был чересчур мягок с футболистами. Но для меня судья отработал хорошо, несмотря на ошибку», — приводит слова Бейла «Матч ТВ».

Самарские «Крылья Советов» в новом сезоне-2024/2025 РПЛ стартовали с двух домашних поражений, после разгромного проигрыша «Зениту» (0:4) уступив 26 июля «Ростову» (1:3). В турнирной таблице чемпионата России по ходу 2-го тура волжане занимают последнее, 16-е место, не набрав ни одного очка при разнице мячей 1:7.

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