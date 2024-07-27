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«Нам без разницы, с кем играть». Форвард «Динамо» Мх Сердеров — о матче с «Краснодаром»

«Нам без разницы, с кем играть». Форвард «Динамо» Мх Сердеров — о матче с «Краснодаром»
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров высказался в преддверии предстоящего матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра пройдёт завтра, 28 июля, в 20:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается предстоящего матча с «Краснодаром», то мы будем настраиваться на любую игру и играть только на победу. Нам без разницы, с кем играть», — сказал Сердеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

21 июля 2024 года в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» встречалось с подмосковными «Химками». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. «Краснодар» в первом матче нового сезона РПЛ играл с грозненским «Ахматом». Матч завершился со счётом 1:1.

Новый сезон РПЛ стартовал 20 июля. Чемпионат пройдёт с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го. Действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул.

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