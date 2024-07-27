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Арсен Захарян получил травму

Арсен Захарян получил травму
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян испытывал боль в лодыжке, поэтому не смог принять участия в товарищеском матче с японским футбольным клубом «Гамба Осака».

«Он испытывал боль в лодыжке», — приводит слова представителей пресс-службы испанского клуба ТАСС.

25 июля «Реал Сосьедад» проиграл клубу «Гамба Осака» со счётом 0:1, Захаряна не было в заявке команды на матч.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

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