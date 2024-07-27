Представитель Захаряна рассказал о состоянии здоровья игрока после повреждения голеностопа

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии российского игрока.

«Арсен скоро будет готов. Восстанавливается, уже всё хорошо у него. Ничего серьёзного нет, просто небольшая травма голеностопа», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее стало известно, что российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян испытывал боль в лодыжке, поэтому не смог принять участия в товарищеском матче с японским футбольным клубом «Гамба Осака» (0:1).

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года.