Главный тренер «Челси» Мареска нашёл новую позицию на поле для Палмера — The Sun

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска в новом сезоне хочет использовать игрока своего клуба Коула Палмера в качестве центрального полузащитника. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Мареска хочет, чтобы Палмер располагался не под нападающим, как это было в прошлом сезоне, а занимал позицию «восьмёрки», и в случае необходимости мог поддержать атаку своей команды из глубины.

Коул Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 47 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает англичанина в € 80 млн.

В минувшем сезоне Палмер сыграл 48 матчей, забил 27 мячей и отдал 15 голевых передач. Команда в чемпионате Англии заняла шестое место с 63 очками.