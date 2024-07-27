БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Челси» Мареска нашёл новую позицию на поле для Палмера — The Sun

Главный тренер «Челси» Мареска нашёл новую позицию на поле для Палмера — The Sun
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска в новом сезоне хочет использовать игрока своего клуба Коула Палмера в качестве центрального полузащитника. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Мареска хочет, чтобы Палмер располагался не под нападающим, как это было в прошлом сезоне, а занимал позицию «восьмёрки», и в случае необходимости мог поддержать атаку своей команды из глубины.

Коул Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 47 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает англичанина в € 80 млн.

В минувшем сезоне Палмер сыграл 48 матчей, забил 27 мячей и отдал 15 голевых передач. Команда в чемпионате Англии заняла шестое место с 63 очками.

Материалы по теме
«Челси» поднимет зарплату Коулу Палмеру за его результаты в прошлом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android