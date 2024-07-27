Агент игрока «Спартака» из Суботицы Тодороски рассказал об интересе от клубов РПЛ

Футбольный агент Джозеф Мануэль, представляющий интересы полузащитника «Спартака» из Суботицы Андрея Тодороски, высказался о возможном переходе игрока в один из клубов Российской Премьер-Лиги.

«Это правда, что несколько клубов из России проявляют интерес к Андрею. Мы ведём переговоры», – приводит слова Мануэля «РБ Спорт».

Ранее сообщалось об интересе к игроку от махачкалинского «Динамо».

Тодороски выступает за «Спартак» из Суботицы с 2021 года. Всего полузащитник сыграл за клуб 94 матча, отметившись 16 голами и семью результативными передачами. Контракт полузащитника с сербским клубом рассчитан до 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.