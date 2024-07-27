Дмитрий Аленичев: «Спартаку» пора побороться за чемпионство

Бывший футболист и главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о шансах красно-белых на чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«С «Оренбургом» многие футболисты «Спартака» действовали монотонно. Считаю, что вполне логичный результат. Но это первая игра. Видно, что команда ещё не в оптимальных кондициях, как и все, за исключением «Зенита». Конечно, «Спартак» будет набирать, но и другие команды тоже.

Я бы не делал сейчас каких-то глобальных выводов и не критиковал футболистов «Спартака». Руководители видели игру. Конечно, они должны понимать, если никаких усилений не будет, то «Спартак» в тройку не попадёт. Но усиления будут, я уверен. Пора «Спартаку» побороться за чемпионство, как «Динамо» с «Краснодаром» в прошлом году. В это мало верится, но надеюсь на это. Всё-таки «Зенит» на 90% является фаворитом.

Поражение в Оренбурге — абсолютно закономерный результат. Но уже в этом туре жду от «Спартака» более осмысленной и интересной игры. Также хочу, чтобы они в каждом матче показывали бешеную самоотдачу, которая была у игроков «Оренбурга», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.